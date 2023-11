Gli studenti-reporter tornano in azione

Nuovi critici teatrali in erba… cercansi. Sulle pagine de il Resto del Carlino Rimini sta per ripartire il progetto ‘Teatro in classe’, l’iniziativa nata lo scorso anno, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri e Conad, ideata per coinvolgere i ragazzi delle superiori di tutta la provincia nel vivere il teatro in modo più coinvolgente. Gli studenti torneranno ad assistere agli spettacoli in cartellone al teatro Galli di Rimini e al teatro della Regina di Cattolica: sei appuntamenti molto diversi tra loro. I ragazzi saranno spettatori e poi avranno il compito di commentare in recensioni, individuali e di squadra, che saranno poi pubblicate sul nostro quotidiano. L’anima dell’iniziativa è, come sempre, il Centro Diego Fabbri. "La prima edizione a Rimini è andata molto bene e siamo qui a replicarla – dice il responsabile Paolo De Lorenzi – C’è stato un forte interesse da parte dei ragazzi e sono arrivati anche i complimenti di docenti e famiglie. Vogliamo riavvicinare i giovani al teatro in modo diverso, insegnando loro a utilizzare anche un linguaggio vicino ai coetanei, per raccontare spettacoli più complessi".

Gli stessi teatri Galli e della Regina hanno nuovamente deciso di partecipare all’iniziativa. "Il teatro della Regina insieme al comune di Cattolica ha deciso quest’anno di puntare particolarmente sul teatro dedicato ai ragazzi – dice la direttrice Salvetti – aumentando la già ricca l’offerta presente nel cartellone, con un maggior numero di matinée per i ragazzi e replica serale aperta a tutti. Maggiori proposte delle domeniche pomeriggio e la conferma di un abbonamento scuola per le superiori. All’interno di questa progettazione trova ovviamente spazio anche questo progetto che ha riscosso un notevole successo lo scorso anno. Le recensioni sono state puntuali, molto efficaci e ricche di spunti interessanti anche per gli stessi artisti recensiti. Continuiamo con molto piacere. Puntando sulle nuove generazioni si può sperare in una futura migliore società". "Sono stati selezionati sei spettacoli molto diversi tra loro – continua De Lorenzi – tra Regina e Galli, la scelta è quella di avvicinare i ragazzi ad appuntamenti accattivanti. Il teatro ha una profonda valenza educativa e formativa".

Soddisfazione anche da parte di Cia-Conad- "Per noi partecipare al progetto ‘Teatro in classe’ è un modo per esprimere la vicinanza ai territori in cui nasciamo e operiamo – dichiara l’ad Luca Panzavolta – Essere al fianco dei giovani e delle loro aspirazioni è uno dei nostri valori fondanti e siamo orgogliosi di portare avanti questa collaborazione. I veri protagonisti sono gli studenti e il loro entusiasmo nell’esplorare il mondo del teatro e della scrittura. La strada che abbiamo scelto è quella giusta".

Rita Celli