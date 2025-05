Gli studenti ‘ridisegnano’ Casa Optima

È Olga Buga, studentessa di 5C la vincitrice assoluta della seconda edizione del concorso artistico biennale ‘Making Life Sweeter Together’, che Casa Optima Group, titolare di otto marchi tra i più diffusi e apprezzati nel mercato del gelato artigianale, pasticceria di alta qualità e bere miscelato, ha organizzato in collaborazione con il liceo artistico Volta-Fellini di Riccione. Al secondo posto Kovalchuk Ksenia e al terzo, Rebecca Arcangeli, entrambe di 5F. Le studentesse sono state selezionate da una cinquina (della quale facevano parte anche Arianna Della Chiesa e Joi Pantani Amati di 5Ca) emersa tra i quaranta concorrenti, seguiti dai professori Emanuele Fabrizioli, Rita Seraghiti, Serenella Gennari e Roberto Caldari.

Gli allievi hanno rivisitato in chiave moderna il marchio della ‘corporate image’ di Casa Optima, diffusa in 150 Paesi, per renderla ancora più rilevante, ispirandosi al mondo goloso e colorato delle Sweet arts, gelateria, pasticceria, decorazione e beverage, esaltandone le qualità e l’artigianalità, anche con i colori. Gli autori delle prime tre opere classificate si sono aggiudicati premi in denaro e un attestato di partecipazione, consegnato anche a tutti i partecipanti.

Della giuria, oltre a Francesco Fattori, ceo di Casa Optima, hanno fatto parte i vertici dell’azienda Matteo Sala, Cristina Tosi, Daniele Savioli, Valerio Quarta, Valentina Porcile e Alberto Tivoli, che ha così motivato il primo premio: "Per aver saputo catturare e interpretare in modo corretto il brief e i valori di Casa Optima, attraverso un visual fresco, dal tratto semplice, declinabile, e grazie all’uso del colore di elementi caratterizzanti come gelato, frutta, dolci e bevande".

Nives Concolino