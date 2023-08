Gli studenti ‘salgono’ sul Piedibus

Anche per l’anno scolastico 2023 – 2024 gli studenti delle cinque scuole primarie di Bellaria Igea Marina potranno ‘salire’ sul Piedibus. Il progetto curato dalla Pro loco cittadina è una forma alternativa e sostenibile di trasporto pubblico, rappresentato da una carovana di bambini che si sposta, sotto la supervisione dei volontari dell’associazione, nel tragitto verso e in uscita dalla scuola. Un servizio che nell’ultimo anno scolastico è arrivato a contare circa duecento piccoli iscritti. Per quest’anno ci saranno però significative novità. Ci saranno circa cinque linee disponibili per ogni scuola che verranno attivate a seconda delle iscrizioni. Altra novità, la predisposizione di una nuova cartellonistica nella quale è stata inserito un qr-code per facilitare la navigazione sulla pagina web della pro loco, dove è possibile accedere a informazioni utili e consultare le stesse linee, che vengono costantemente aggiornate. Da non dimenticare l’iniziativa ‘Kiss & Walk to school’ per una prima esperienza di piedibus anticipatoria rispetto all’inizio delle lezioni. Da segnalare inoltre il concorso ‘+Piedibus’, che premierà le scuole più attive nel progetto. Per info e iscrizioni rivolgersi a [email protected]

a. d. t.