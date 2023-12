Gli studenti scendono in campo contro la violenza sulle donne

Il tema della violenza di genere al centro di un incontro con gli studenti delle scuole superiori. Si terrà domani, dalle 9 alle 11, all’istituto ’Tonino Guerra’ di Novafeltria, un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione rivolta alle nuove generazioni per affrontare insieme a esperti, esponenti delle forze dell’ordine e della magistratura, un argomento di strettissima attualità. All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani (foto), la vice dirigente della squadra mobile di Rimini, Anna Bisulli, la rappresentante dell’associazione di promozione sociale ‘Rete Donna’ Olimpia Di Donato, il comandante della compagnia dei carabinieri di Novafeltria, il capitano Carmelo Caraffa. Molti agli argomenti che verranno affrontati nel corso dell’evento. Verranno illustrati alcuni casi significativi di violenza e di maltrattamenti sulle donne avvenuti in provincia e saranno approfonditi gli strumenti normativi e legislativi che permettono il contrasto del fenomeno. Ci si soffermerà sul ruolo della polizia giudiziaria e sui meccanismi di indagine per la difesa delle categorie più fragili oltre che sulla funzione dei presidi territoriali e delle associazioni di ascolto e tutela che possono raccogliere denunce e segnalazioni.