Gli studenti scendono in campo contro la violenza sulle donne

La violenza di genere: un tema attualissimo, sul quale riflettere insieme. L’occasione sarà data dall’incontro in programma il 7 aprile prossimo, dalle 10 alle 12, nell’aula magna dell’istituto ’Tonino Guerra’ di Novafeltria. Studentesse e studenti parteciperanno all’evento che è stato organizzato dall’associazione Rete Donna, dedicato al tema della violenza di genere. L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali che condivideranno le loro esperienze e il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto di questo fenomeno. Tra i relatori ci saranno Davide Ercolani (foto), sostituto procuratore, che illustrerà il ruolo della giustizia nella tutela dei cittadini, e il commissario Anna Bisulli, vice dirigente della squadra mobile di Rimini, che parlerà delle azioni delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica. Interverrà inoltre il capitano Davide Mangerini, comandante della compagnia carabinieri di Novafeltria, che porterà la sua testimonianza sulle attività di prevenzione dei crimini legati alla violenza domestica. A chiudere il quadro degli interventi sarà Olimpia Di Donato, la presidente dell’associazione Rete Donna, che offrirà una prospettiva concreta sui servizi di supporto per le vittime e sull’importanza del coinvolgimento della comunità. L’iniziativa mira a promuovere una cultura del rispetto e della sicurezza, sensibilizzando i giovani su un tema di forte attualità e rilevanza sociale.