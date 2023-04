Gli studenti si prendono cura del Fruttario Più attenzione alla natura, meno alla tecnologia

Professor Cantoro: L’anno scorso, durante una passeggiata al parco della Cava in compagnia dei nostri alunni, ho notato lo stato di abbandono del Fruttario al suo interno. Da qui la proposta di un progetto per risanare tutte le piante e gli alberi custoditi nell’area in questione. Grazie al Comune di Rimini ci è stata data la possibilità di bonificare il vecchio Fruttario e di prendercene cura.

Samuele: Ci siamo mai fermati a chiederci che strada abbiano fatto un caco, un melo o un fico che ci regalano tanto piacere e gusto al palato? Noi ragazzi della scuola di primo grado A. Bertola, il 24 marzo, abbiamo fatto la nostra prima visita al Fruttario. A tutti noi è piaciuta molto come esperienza perché penso che nel tempo, per i ragazzi della nostra età, sia andata persa la voglia di sporcarsi le mani e riusciamo sempre meno ad allontanarci dal mondo tecnologico. È sempre bello ritrovarsi a contatto con la natura, ascoltarla e al contempo ascoltarsi nel silenzio e nelle bellezze che ci regala. Speriamo di vedere crescere tutto ciò che abbiamo piantato prima della fine della scuola, solo con amore si può comporre una rete fatta non solo di terra e sapori, ma soprattutto di valori e di emozioni.

Prof. Pietro Cantoro

Samuele Belli 1 G