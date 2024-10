Gli studenti torneranno alla ’Saffi’ solo a marzo

Niente da fare per la ’Saffi’. I lavori alla scuola media vanno a rilento. Nemmeno dopo le vacanze di Natale i ragazzi (oltre 200) che da settembre fanno lezione in altre scuole, a causa de i ritardi del cantiere, potranno rientrare alla ’Saffi’. I timori dei docenti e degli stessi genitori si sono rivelati fondati. La conferma è arrivata nell’incontro di lunedì organizzato dal Comune di Santarcangelo per fare il punto con le famiglie. Al faccia a faccia con il consiglio d’istituto e una delegazione dei rappresentanti dei genitori, il sindaco Filippo Sacchetti, gli assessori Michela Mussoni (lavori pubblici) e Luca Paganelli (scuola) hanno spiegato insieme ai tecnici che la ditta ha chiesto altro tempo. "Pochi giorni fa – spiegano dal Comune – l’azienda ha comunicato che per problemi di fornitura non è in grado di rispettare le scadenze: occorrono altri due mesi per realizzare e installare l’intelaiatura esterna su cui si fonda l’adeguamento sismico della palazzina B della scuola". Tradotto: "La situazione causerà altri 40 giorni di ritardo rispetto a quanto era stato assicurato dall’impresa per il rientro a scuola dei ragazzi". Il Comune spiega di aver atteso qualche giorno prima di dare la cattiva notizia alle famiglie "per poter arrivare al confronto con delle certezze. Oggi, grazie anche alle pressioni quotidiane da parte dei nostri uffici, possiamo dire che è stato firmato il contratto da parte della ditta esecutrice ed è stato fatto l’ordine per i telai esterni, che saranno realizzati da un produttore di provata qualità".

Quando in estate scoppiò il caso della ’Saffi’, per i palesi ritardi del cantiere, il Comune decise di trasferire temporaneamente 10 classi in altre sedi anziché, come chiedevano i genitori, collocarle in aule prefabbricate. Da settembre 6 classi, 3 prime e 3 seconde, sono alla ’Pascucci’, e 4 terze a San Vito. L’amministrazione aveva promesso che i lavori sarebbero finiti entro l’anno permettendo ai ragazzi di tornare alla ’Saffi’ dopo le vacanze di Natale. Così non sarà. i ragazzi (se va bene) rientreranno a marzo. "La priorità resta ultimare i lavori e avere una scuola sicura", ribadisce il Comune. Che ha già mosso anche i suoi avvocati, per chiedere conto alla ditta dei ritardi accumulati.

La rabbia dei genitori è alle stelle: "Una situazione assurda, noi l’avevamo detto: erano meglio le aule prefabbricate". All’incontro di lunedì i genitori hanno segnalato le criticità dei trasporti e i problemi delle aule dei ragazzi di terza finiti a San Vito. E oggi gli assessori Mussoni e Paganelli faranno nuovi sopralluoghi a San Vito, per toccare con mano la situazione.