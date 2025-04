Gli studenti trovano spazio nella sala di ‘Minerva’

È stata inaugurata ieri, al piano terra del centro culturale Vittorio Belli, ‘Minerva’, la nuova sala studio di Bellaria Igea Marina. Un luogo pensato per i giovani e dedicato al sapere, che sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, grazie alla collaborazione tra Pro Loco, associazioni locali e un gruppo di volontari, coordinati da Silvia Quadrelli. "È un bel lavoro, ci teniamo molto. – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – Abbiamo voluto inaugurarla proprio ora, così anche gli studenti universitari tornati per le festività pasquali possono iniziare a usufruirne". Il nome scelto omaggia Minerva, dea della sapienza, e si ricollega idealmente al fondatore di Igea Marina, Vittorio Belli, che in più occasioni aveva espresso il desiderio di creare uno spazio culturale dedicato alla conoscenza e ai giovani.

"Belli – ricorda Giorgetti – sognava un luogo che unisse cultura, studio e bellezza. Nei suoi scritti parlava proprio di Minerva. La civetta, simbolo della dea, oggi è presente anche sui tavoli della sala". La sala, dotata di wifi pubblico gratuito potenziato, offre dodici postazioni già attive, con possibilità di estensione. "Abbiamo realizzato direttamente i lavori per rafforzare il segnale Emilia-Romagna WiFi – conclude il sindaco – perché oggi studiare significa anche poter accedere alla rete in modo facile, gratuito e sicuro. Il nostro grazie va a tutti volontari che ogni giorno sosterranno questo progetto". Minerva diventa, così, più di una semplice sala studio: si configura come un nuovo spazio civico, pensato per favorire non solo la concentrazione e l’apprendimento individuale, ma anche la crescita culturale collettiva.

a.d.t.