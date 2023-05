Gli ultimi imperatori senza esercito

Segue dalla Prima

Non è un caso che i capi delle categorie siano tra i notabili più longevi: trent’anni la Rinaldis, sessanta Giorgio Mussoni, l’imperatore della sabbia. A passare in rassegna, da Bellaria a Cattolica, i cda delle principali associazioni è un po’ come partecipare a una allegra gita di pensionati. Conta l’esperienza, ma anche la contabilità delle tessere. Il passo successivo è "purtroppo i giovani non hanno voglia di impegnarsi". Così a guidare le varie sigle sono più o meno gli stessi, sopravvissuti alla fine del pentapartito, della lira e del vinile. Nel frattempo, le truppe alle loro spalle sono andate lentamente evaporando, come il loro ruolo politico, fino a diventare meri fornitori di servizi. Ed è un peccato, perché le categorie dovrebbero servire a bilanciare il peso della politica, lasciata

in balia degli umori dei social

e dei fabbricatori di fake news che agiscono nell’ombra.

Carlo Andrea Barnabè