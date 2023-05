Gli ultimi imperatori senza esercito

Carlo Andrea Barnabè

Ma quante divisioni restano al presidente? Quanto contano davvero i leader delle categorie economiche che per decenni hanno condizionato la politica locale? Una fotografia parla più di tante analisi. E’ quella della sala deserta dell’hotel riminese dove si votava per l’elezione dei vertici di Federalberghi. Patrizia Rinaldis, in auge dai tempi di Andreotti, ha portato a casa il risultato: 90 votanti, in rappresentanza di 150 hotel, su un totale di oltre 600. Un politico, anche il più irrilevante, verrebbe crocifisso con un’affluenza del 25 per cento. Vale per gli albergatori come per ogni altra categoria. Quindi la domanda è: servono i corpi intermedi o li fanno contare?