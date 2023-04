Gli Ultrasuoni rock nel ricordo di Thomas

Commozione, lacrime, pianto. Perché Rimini ha la musica nel cuore e, a dieci anni esatti dalla sua scomparsa, non dimentica Thomas Balsamini. Ieri diversi musicisti si sono ritrovati al Fulgor per ricordare lo storico deejay dello Slego, nonché creatore del Velvet, e annunciare ufficialmente la rassegna Ultrasuoni organizzata in suo onore. Figura chiave di quella che dagli organizzatori viene definita "la prismatica Riviera del rock", Thomas continuerà a vivere attraverso una serie di eventi in programma dal 9 all’11 giugno. Ci saranno grandi nomi della storia del Velvet. Su tutti il concerto degli Skunk Anansie, sabato 10 giugno in piazza Malatesta, per finire con il live acustico dei Subsonica al lungolago di Sant’Aquilina, lì dove si specchiavano i rocker anni ’90 prima delle grandi serate del Velvet. Presente ieri in conferenza stampa anche la moglie di Thomas, Lucia Chiavari: "Volevamo restituire alla città la musica e il percorso di Thomas e per finanziarci abbiamo aperto un crowdfunding, ci serve aiuto perché la manifestazione è a scopo benefico e una parte definita del ricavato eccedente i costi sarà devoluto all’Ail di Rimini". Per Manuel Agnelli, reduce del successo del suo musical Lazarus al Teatro Galli, "sarebbe bello raccontare quegli anni irripetibili e rimettere in piedi un circuito virtuoso e culturale che possa dare agli artisti degli spazi come è successo a noi. La famiglia del Velvet mi ha aiutato a crescere soprattutto come persona ed è questo quello che mi manca di più" ha detto il cantautore milanese che, a quanto pare, verrà a sua volta coinvolto con una performance tutta speciale durante Ultrasuoni.

Samuel dei Subsonica, poi, convince ancora tutti perché "quella di Thomas, oltre il rock, era un’attitudine a vivere la musica come una realtà e una professione utile alla comunità. Negli anni in cui i Subsonica sono approdati in Riviera, il Velvet è stato uno dei posti che per primo ci ha trattato come dei professionisti al pari di grandi band americane e inglesi. Ricordo Thomas – continua il frontman dei Subsonica – quando finivamo i concerti, lo vedevo entrare con le cuffie in consolle pronto per cominciare il suo viaggio musicale. Era estremamente innamorato della musica, ha generato un movimento enorme". Alla presentazione dell’evento c’era anche Andrea Gnassi: "Thomas – ha ricordato commosso il parlamentare ed ex sindaco di Rimini – è stato grande protagonista di tante notti, tanti sguardi, di tanti giorni e di tante incursioni musicali e di vita". Il primo evento di Ultrasuoni (venerdì 9 giugno) troverà spazio al Rockisland che ospiterà un concerto acustico e un ‘dancefloor’ in perfetto stile Slego. Giampiero Piscaglia, ex assessore, ha infine parlato di un "anniversario emblematico della morte di Thomas" e di Ultrasuoni come uno degli eventi che possono aiutare Rimini per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2026.

Andrea G. Cammarata