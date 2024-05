Gli Under 15 volano alle finali nazionali

Gli under 15 dell’Insegnare basket Rimini sono matematicamente alle finali nazionali grazie alla vittoria di Empoli su Pordenone. I biancorossi, inseriti nel raggruppamento con A.B.A. Legnano, Futuro Insieme Pordenone e Sesa Biancorosso Empoli, nella prima giornata di gare a Chiavari hanno subito superato Empoli 70-55, restando sempre davanti nel punteggio e fiaccando alla distanza le residue speranze dei toscani. Per Ruggeri e compagni, un 22-13 del primo quarto che ha evidenziato il buon approccio alla gara, con i successivi dieci minuti prima dell’intervallo che hanno visto l’Ibr volare via sul +16 (45-29) e chiudendo sul +15. Il tabellino: Ronci 27, Ruggeri 14, Altini 13, Ciancarelli 9, Albani 7, Trevisani, San Martini, Cantore, Tura, Fascicolo, Bellucci, Luppino. Poi il secondo match, giocato ieri pomeriggio, che ha visto Rimini avere la meglio in maniera molto netta di Legnano, che nella giornata precedente aveva battuto Pordenone. Per l’Under 15 Ibr un 94-48 eloquente sulle forze in campo e sulla bella prova dei ragazzi riminesi.