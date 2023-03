Gli universitari studiano i nuotatori

Il Comune di Riccione e UniRimini, Università di Bologna – Campus di Rimini, insieme per lo sport. Una collaborazione che nasce in occasione dei Criteria Nazionali Giovanili di Nuoto che si svolgeranno domani. Sarà la ricerca universitaria sulla ricaduta economica dell’evento sportivo ad inaugurare la nuova collaborazione tra Riccione e l’ateneo bolognese. I Criteria si svolgeranno tra domani e il 5 aprile. L’evento organizzato dalla Federazione italiana nuoto, in collaborazione con la Polisportiva, riempirà decine di hotel grazie ad oltre 2mila atleti attesi in vasca, a cui si aggiungono accompagnatori e famigliari.