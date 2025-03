Gli uomini e la violenza : "In marcia per cambiare"

Un’onda colorata e partecipe ha attraversato ieri mattina le vie del centro di Rimini, in occasione della quarta edizione della "Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne". Partito da Castel Sismondo, il corteo si è snodato fino a Piazza Cavour, dove si è tenuto un momento di riflessione con rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni. A fare gli onori di casa per l’Amministrazione comunale è stata la vicesindaca Chiara Bellini, accompagnata da numerosi consiglieri comunali e membri della giunta. Per la Regione Emilia-Romagna erano presenti Gessica Allegni, assessora con delega a cultura e pari opportunità, e i consiglieri regionali Emma Petitti, Alice Parma e Lorenzo Casadei. Ha preso parte alla manifestazione anche il senatore Marco Croatti, insieme a Barbara di Natale, consigliera delegata alle Pari opportunità e alle politiche di genere della Provincia.

Numerose le associazioni sportive, culturali e sociali che hanno aderito all’iniziativa, così come le scuole del territorio. Particolarmente sentita la partecipazione degli studenti e delle studentesse del Liceo scientifico Einstein, che hanno animato il corteo con suoni e tamburi, dando ritmo e vigore alla manifestazione.

"L’iniziativa – ha spiegato la vicesindaca Chiara Bellini – giunta alla quarta edizione, vuole essere un invito rivolto a tutti gli uomini a prendere posizione in prima persona contro ogni forma di disparità tra uomo e donna, e contro ogni espressione di discriminazione e violenza di genere".

Dello stesso avviso Donato Piegati, dell’Associazione DireUomo, che ha ribadito il senso profondo della manifestazione: "Non siamo uomini che si muovono in difesa delle donne, le donne sanno difendersi da sole. Con le donne ci deve essere collaborazione e sostegno reciproco nella lotta per le pari opportunità e per il contrasto alla violenza di genere. Camminiamo insieme per lanciare un segnale forte, autentico, e non solo simbolico. È il momento che gli uomini comincino a metterci la faccia, a scendere in campo in prima persona per un reale e concreto cambiamento". Un’iniziativa che ha varcato i confini locali, tanto da essere presentata il 17 ottobre 2024 a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, presso Palazzo Madama. Un riconoscimento importante per la Camminata degli uomini, che ha visto la partecipazione, in quell’occasione, di figure politiche di rilievo come Marco Croatti, Francesco Boccia e Giuseppe Conte, tutti uniti nel sostenere l’importanza dell’evento. La camminata rientra nell’ambito di L’Otto sempre, il cartellone di iniziative promosse dal Comune di Rimini per la giornata internazionale dei diritti della donna, ed è organizzata dall’associazione DireUomo, in collaborazione con l’associazione Cambiamenti e il movimento centrale Danza&Teatro.

Ancora una volta, Rimini si conferma città attenta e sensibile alla necessità di un cambiamento culturale, partendo proprio dagli uomini, affinché la lotta alla violenza di genere non sia solo una questione femminile, ma una responsabilità condivisa. La strada è lunga, ma ogni passo conta.