Gli Usa cambiano le direttive doganali. Poste sospende la spedizione di merci in America

"Introduzione nuove direttive doganali da parte degli Usa: sospensione temporanea delle spedizioni di merci verso gli Stati Uniti". Lo fa sapere Poste San Marino informando i propri clienti che, da venerdì, entreranno in vigore le nuove procedure doganali relative alle spedizioni di merci destinate agli Stati Uniti d’America. In sostanza, l’incertezza sui dazi doganali deriva dalla decisione del presidente Donald Trump di imporre un dazio ad ogni merce che entra negli Usa, qualsiasi sia l’origine.

"Le nuove disposizioni – spiegano da Poste – prevedono che tutte le merci dirette negli Stati Uniti non beneficeranno più della franchigia doganale di 800 dollari, come previsto in precedenza, ma dovranno essere dichiarate e tassate, prima dell’arrivo nel Paese". Per consentire alla clientela "il proseguo degli invii di merce negli Usa, nel rispetto delle nuove normative americane sui dazi doganali, tutti gli operatori postali si sono immediatamente attivati per trovare soluzioni adeguate".

Soluzioni che Poste sta cercando, ma... "Tuttavia, in assenza di nuove e più chiare indicazioni, abbiamo deciso, in linea con le decisioni intraprese a livello europeo – sottolineano da Poste San Marino – ci siamo visti costretti a sospendere temporaneamente le spedizioni contenenti merci destinate agli Stati Uniti. Continueranno invece ad essere regolarmente accettate senza interruzione, tutte le spedizioni di corrispondenza che non contengono merce".

Poste San Marino si impegna "a tenere costantemente aggiornata la propria clientela su ogni ulteriore sviluppo e sulle modifiche alle modalità di spedizione, affinché possano essere pianificate nel rispetto delle nuove disposizioni doganali". Per avere ulteriori informazioni "Poste San Marino è a disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto relativo a queste modifiche".