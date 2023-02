Glissy Ribbon porta la passione spagnola

Sarà dedicata alle atmosfere passionali della Spagna la prossima serata de Le Folies, lo show-live del Mamì Bistrot di Rivabella. Protagonista della serata - intitolata ’Espana Carnival’ ed in programma nel teatrino di via Paolo Toscanelli il prossimo 3 marzo (20.30) - sarà Glissy Ribbon, all’anagrafe Simona Solito, pittrice, modella e ballerina salentina (abita a Lecce ma è originaria di Taranto). Artista ormai affermata nel mondo del teatro di rivista, Glissy Ribbon - tra sensualità e grande preparazione tecnica - ha dedicato la sua vita all’arte e alle sue infinite declinazioni espressive, coltivando fin da giovane la passione per il glamour e trovando, dopo molteplici esperienze, la sua strada nella raffinata magia del burlesque. La sua ricerca artistica ha basi culturali (è laureata in pittura) e, per costruire le coreografie dei suoi spettacoli, si ispira ai più celebri maestri del pennello.