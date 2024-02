Gloria Fabbri è stata eletta capogruppo Pd

Gloria Fabbri è la nuova capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Riccione. Sostituisce Ilia Varo. Il segretario Riziero Santi, sostiene che Varo "ha svolto un ruolo molto importante nell’insediamento del gruppo formato da giovani esperienze e oggi lascia il testimone, per motivazioni personali, a Gloria Fabbri che ha maturato esperienze e competenze che la rendono pronta nel prendere in mano le redini del Gruppo. A Ilia, eletta come indipendente nelle liste del Pd alle elezioni che hanno riportato il partito alla guida della città, va tutta la riconoscenza e la gratitudine del partito. Ccontinuerà comunque la sua esperienza di consigliera del gruppo. A Gloria, eletta all’unanimtà dai suoi colleghi - conclude Santi - gli auguri di buon lavoro".