Gloria Lisi: "Sì ai balli nei chiringuito". Il sindaco: "La legge lo vieta"

"Sì al ballo in spiaggia: si può fare, esistono norme provvisorie per permetterlo. E servono regole chiare e controlli". Questa (in sintesi) la proposta fatta dall’ex vicesindaca Gloria Lisi con un’interrogazione in consiglio, giovedì. La consigliera di minoranza ha chiesto di riunire a uno stesso tavolo le varie categorie e ’sdoganare’ quanto di fatto avviene già in molti chiringuito, per rilanciare il turismo. "La spiaggia non può diventare una discoteca – la risposta dell’assessore Juri Magrini – Le norme lo vietano". Senza dimenticare il caos concessioni: "Le attività di spiaggia oggi sono in regime provvisorio" in attesa della riforma. Certo: l’offerta dei chiringuito, riconosce il sindaco Jamil Sadegholvaad, è diventata un valore aggiunto: "Sono convinto che la spiaggia vada vissuta, è un valore straordinario, ma devono esserci delle regole. La legge vieta l’attività di ballo in spiaggia. Inoltre: siamo sicuri che la spiaggia sia davvero attrezzata per certe situazioni?". Intanto continuano i controlli dei vigili nei chiringuio: 5 quelli finora multati, per balli abusivi e altre irregolarità.