Glory Days a Rimini: chiusura spettacolare con tre giorni di musica live

Sarà, ancora una volta, Glory Days. L’appuntamento torna a Rimini per chiudere una lunga 25esima edizione iniziata quando faceva caldo, era giugno, la cui conclusione è prevista per questo fine settimana con tre eventi speciali. Arriveranno i Lovesick, trio rock and roll che sta calcando i palchi dei migliori festival del genere al mondo, lo scrittore Leonardo Colombati, i Miami & the Groovers, il folksinger marchigiano Diego Mercuri, Renato Tammi e Diego Alloj da Torino e il leggendario Daniel Angelini, precursore della musica live in riviera. Una tre giorni a tutta energia nella migliore tradizione della musica di Bruce Springsteen a cui il festival è dedicato.

Si parte oggi al Cast Oro Teatro, in zona Grottarossa, con lo spettacolo ‘Come un killer sotto il sole’ di Leonardo Colombati, tratto dal suo libro che può fregiarsi dell’introduzione di Ennio Morricone. Un libro e uno spettacolo in cui si viene avvolti da una storia tra sogni e disillusioni in cui viene misurata "la distanza tra il Sogno americano e la Realtà americana". Lo spettacolo vede interventi musicali di Renato Tammi e Diego Alloj e di Lorenzo Semprini, con l’apertura folk acustica di Daniel Angelini che quest’anno festeggia 60 anni di carriera.

Domani sera tornano ad accendersi le luci al Cast Oro Teatro. In scena i Miami & the Groovers, band capitanata da Lorenzo Semprini (foto). Sarà un concerto in cui il rock and roll la farà da padrone tra canzoni originali, cover di Springsteen e qualche accenno a brani natalizi. In apertura ci sarà Diego Mercuri, cantautore marchigiano, e al sax Diego Alloj mentre la chitarra rock blues sarà quella di Renato Tammi.

La chiusura ufficiale di questa 25esima edizione dei Glory Days sarà affidata ai Lovesick, un trio che sta facendo parlare di sé esibendosi in giro per il mondo, prendendo parte ai festival dedicati al country, rock and roll e western music tra gli Stati Uniti e l’Europa. Il concerto si terrà all’ora di pranzo, alle 12,30, sul molo al Rockisland, e l’ingresso sarà libero. Sarà una degna conclusione per un festival che celebra un quarto di secolo in cui sono passati artisti come Elliott Murphy, Vini Lopez, Jesse Malin, Joe D’Urso, Federico Mecozzi, Willie Nile, The Leading Guy, Dan Baird, Cindy Mizelle, Graziano Romani, Riccardo Maffoni, Cheap Wine, Lowlands, Mike Noegraf, solo per citarne alcuni, un festival che oltre alla musica ha mischiato interventi di scrittori, giornalisti, deejay come il compianto Massimo Cotto, Luca De Gennaro, Marco Quaroni e tanti altri. L’edizione di quest’anno è stata dedicata proprio a Massimo Cotto e al fotografo Max Morri.