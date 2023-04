Gnassi e Croatti in pressing sul governo Morrone: "Non è detta l’ultima parola"

C’è chi parla di commedia finita e chi ribatte che le aste potrebbero ancora essere evitate. Poche ore dopo la sentenza della Corte di giustizia europei politici si dividono. Jacopo Morrone (Lega) è l’unico che continua a mettere un punto interrogativo sulle aste. "L’eventuale applicazione della direttiva Ue sulla concorrenza è direttamente connessa alla quantità di risorse presenti a livello nazionale e non limitata al solo livello locale. Salta agli occhi che l’Italia non può essere considerata scarsa di litorali e quindi può a ragione uscire dal vicolo cieco di interpretazioni arbitrarie quando non capziose". L’interpretazione di Roberto Biagini, del Conamal, è opposta sullo stesso punto. "Si deve attribuire rilevanza, in ogni caso, all’indice di occupazione concessoria di un comune costiero per valutare se in quel determinato territorio la ‘risorsa’ sia scarsa o meno". Spesso per Biagini le risorse sono "scarsissime" nell’equilibrio tra spiagge libere e date in concessione.

Ciò che accomuna un po’ tutti è una considerazione: il tempo è scaduto. "È arrivato il momento in cui il governo deve decidere di decidere. Non sono ammessi più rinvii", dice l’onorevole Andrea Gnassi. "È giunto il momento di definire una disciplina della materia organica, strutturale e compatibile con il diritto Ue: come sollecitiamo da mesi, il governo convochi immediatamente Regioni, Comuni e imprese per individuare i criteri per l’assegnazione delle concessioni". Linea simile per il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti. "Come previsto la Corte ha ribadito che le concessioni devono essere assegnate con una procedura di selezione imparziale e trasparente". Ora c’è il rischio che la fretta porti caos e danni. "Impossibile in tempi brevi costruire bandi che rispondano alle necessità e alle peculiarità delle comunità costiere, che introducano minime protezioni per i piccoli imprenditori e impediscano offerte predatorie di grandi gruppi". Di parere opposto la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli. "La sentenza non è una bocciatura della linea del governo Meloni. Anzi si conferisce piena legittimità e rafforza l’utilità del lavoro impostato dal governo con il tavolo tecnico, che sarà chiamato a breve a predisporre la mappatura delle aree demaniali. Tutte le parti saranno soddisfatte da quanto verrà predisposto".