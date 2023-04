Gnassi: "La Venere? Soldi buttati nel bidet"

La nuova campagna di promozione del turismo? "Come buttare soldi... nel bidet". Al coro delle (tante) critiche mosse in questi giorni contro il ministero del Turismo ed Enit, per la campagna promozionale con l’immagine della Venere del Botticelli raffigurata come una influencer in giro per l’Italia, si aggiunge anche Andrea Gnassi. Il parlamentare Pd ed ex sindaco di Rimini non fa sconti, usando toni sarcastici. "Il progetto www.opentomeraviglia.it: ovvero il budget è come un bidet... – attacca Gnassi – Basta infatti aprire il sito che usa il claim della campagna, un claim che - sprovvedutamente - non era stato registrato, per ritrovarsi non a scoprire le meraviglie del nostro Paese bensì a immergersi nel sito di una società di marketing e nella lettura di articoli" sul tema. Articoli, ironizza Gnassi, "anche interessanti, come quello dal titolo: il budget è come il bidet, serve!". Insomma, "altro che gli Uffizi e il Colosseo, la Sardegna o la Riviera romagnola – continua l’ex sindaco – Ci ritroviamo nel sito articoli che, guarda caso, paragonano il marketing a un bidet". Per il parlamentare del Pd "la promozione e il marketing certamente servono, ma bisogna saperli fare. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè deve intervenire subito, perché sarebbe proprio inopportuno gettare 9 milioni di euro, mi si permetta la battuta, nel…. bidet". "Usano mega consulenti, anche stranieri, e decine di milioni di euro per la digitalizzazione della promozione turistica – conclude Gnassi – poi ridicolizzano tutto con degli errori da dilettanti".

