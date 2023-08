Gnassi: "Meloni c’è un conto da pagare anche in Romagna"

"Alla presidente Meloni ricordiamo che anche qui in Romagna c’è un conto da pagare". Va all’attacco il coordinatore per l’alluvione del Partito Democratico alla Camera, Andrea Gnassi. Il riferimento è chiaramente agli italiani scappati dal ristorante in Albania senza pagare il conto, poi saldato dal presidente del Consiglio. "Sembra tutto già visto – tuona – Incapace nelle cose concrete e nei fatti di arginare l’inflazione e il caro vita, di utilizzare risorse europee e rispondere a catastrofi come l’alluvione, la presidente Meloni corre dietro a video e a trovate estemporanee". Di conti da pagare Gnassi ne elenca più di uno tra i quali "il conto di quella che è stata classificata come la terza catastrofe ambientale mondiale del primo semestre 2023 – dice – È il conto degli autospurghi e delle idrovore che hanno aspirato acqua e fango. Ecco Meloni: è questo conto da pagare ed è salato". E poi conclude: "Aspettiamo che con la stessa solerzia, con la stessa velocità di reazione venga pagato anche questo conto. Perché qui non c’è qualcuno che è scappato dal ristorante, ma un governo intero fuggito da una regione colpita duramente da una alluvione devastante". Non si fa attendere la risposta del segretario della Lega Romagna, l’on. Jacopo Morrone. "Gnassi parla del nulla – dice il parlamentare – Se ci fosse un conto da pagare in Romagna, pessima espressione se riferita alla ricostruzione post-alluvione, dovrebbe pagarlo in primis chi ha contribuito alla mancata tutela di un territorio notoriamente fragile come quello romagnolo, penso alla Regione e a quelle amministrazioni locali governate per decenni dalla medesima area politica".