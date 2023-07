Gnassi: "Niente subcommissari, ricostruzione al palo"

"Saltano i subcommissari (i presidenti di Regione) per gestire i danni dell’alluvione, un golpe bianco sulla ricostruzione" attacca il deputato del Pd, Andrea Gnassi, contestando l’azione del governo Meloni. "Così si vuole colpire la filiera locale della ricostruzione e con essa la sua rapidità ed efficienza. Chi farà le pratiche e quali sono le strutture che dovranno smaltire decine di migliaia di richieste di famiglie e imprese e occuparsi di opere pubbliche?". Gnassi ne fa una questione politica. "Così si creeranno disagi, lentezze, burocrazie e si creerà caos sociale sul quale speculare sopra politicamente per le elezioni del 2024. Oggi è evidente ciò che il governo Meloni vuole: non la ricostruzione, ma l’Emilia Romagna". Un provvedimento che arriva dopo "i ritardi incredibili dello Stato, le risorse insufficienti e inadeguate agli indennizzi a imprese e famiglie al 100% come da impegni presi dalla presidente Meloni. Poi una struttura centralistica con un commissario, Figliuolo, e 60 persone che senza Regione ed enti locali si sta già inabissando".