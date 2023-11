Gnassi: "Se il governo sbaglia, pagherà". Spinelli: "I soldi ci sono"

"Pronti ad affiancare i Comuni che adiranno a contenziosi anche legali contro il Governo se quest’ultimo scipperà loro i finanziamenti Pnrr già approvati e sui quali non c’è ancora alcuna certezza". Lo annuncia il parlamentare dem ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi, alla vigilia della cabina di regia sul tema fra Anci e Governo. Pronta la replica della senatrice di Fratelli d’Italia (ex sindaco di Coriano) Domenica Spinelli: "Polemica fuori luogo, i soldi ci sono". "Proviamo a semplificare – insiste Gnassi –: tu Comune presenti un progetto su cui costruisci un pezzo di futuro della tua comunità, il Governo lo approva e formalmente ti conferma le risorse economiche per realizzarlo; tu fai la gara d’appalto, stai per cominciare i lavori e... arriva un nuovo Governo, in grave crisi finanziaria e in problematici rapporti con l’Europa, che ti dice ’i tuoi soldi non ci sono più, li prendo io’. Aggiunge: ’Te li rimedio da un’altra parte, ma non sul Pnrr’. Passano giorni, settimane, mesi ma non si dice da quale parte dovranno arrivare le risorse sottratte e si arriva dunque a oggi". Gnassi incalza: "Un esempio tra tanti: il Comune di Rimini che è in fase di partenza per la riqualificazione dei tratti sud del Parco del Mare, finanziati dal Pnrr con 25 milioni di euro. Cosa accadrà se quel finanziamento, già concesso, non sarà garantito? Quel progetto è fondamentale per una comunità". Ieri il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, aveva lanciato analogo allarme, esprimendo preoccupazione per il finanziamento dei 307 progetti provinciali legati al Pnrr, sottolinendo come i Comuni sono in fase di approvazione dei bilanci, e chiedono certezze.

"Suggerisco all’on. Gnassi di informarsi prima di parlare in merito ai fondi del Pnrr – argomenta la senatrice Spinelli –. Proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) infatti la Commissione Europea ha approvato la quarta rata che arriva all’indomani dell’ok alla revisione del Piano italiano. Entro il 2023 l’Italia riceverà circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà dell’intero Pnrr, e l’Italia sarà anche l’unico Stato membro dell’Unione europea ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata. Mi pare perciò che non vi siano le condizioni minime per fare polemica da parte di Gnassi sui fondi ai Comuni".