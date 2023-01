Gnassi: subito un tavolo di crisi Il governo accoglie la proposta

"Un tavolo di crisi che affronti il problema degli alti costi di benzina e gasolio per i cittadini e le imprese e che definisca la riorganizzazione della distribuzione energetica in Italia". È la proposta Pd avanzata dal parlamentare Andrea Gnassi che è stata accettata dal governo. Gnassi ha presentato la richiesta in commissione durante il question time. "Bene che il governo accolga la nostra richiesta di convocare urgentemente un tavolo di crisi del settore dei carburanti". E ancora: "Governo e maggioranza devono passare dalla propaganda alla responsabilità del governare. Perché la propaganda, come si è visto, va a sbattere sui fatti. E’ sicuramente doveroso accertare eventuali speculazioni sul prezzo dei carburanti, ma non fare di questo il capro espiatorio di una scelta politica sbagliata e che va contro l’interesse degli italiani". Sui rincari è intervenuto anche il sindaco Jamil Sadegholvaad. "La decisione di togliere lo sconto sulle accise sta salassando le tasche di cittadini e imprese. Un pieno costa oggi 12 euro in più rispetto a fine dicembre. Considerando tre pieni e mezzo in un mese, fanno 500 euro in più all’anno. Ci si fa una vacanza di una settimana, qui in Romagna o altrove, o più semplicemente ci si paga qualche bolletta".