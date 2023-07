Gol per gli alluvionati Balli e ’Romagna mia’ Cinquemila allo stadio per la partita del cuore

di Donatella Filippi

Il gol più bello lo segnano per la Romagna. Dopo 30 anni la Nazionale cantanti torna a Rimini e lo fa sull’erba del ’Romeo Neri’ in uno dei momenti più complicati per i romagnoli, messi in ginocchi appena un paio di mesi fa dall’alluvione. Così, la Partita del cuore è tutta per loro, per le persone più fragili. E la risposta sugli spalti è di quelle che scaldano il cuore. Lo stadio riminese sfiora il tutto esaurito, oltre 5mila i biglietti staccati. Il calcio, il liscio e cinquanta artisti in campo per un buon motivo. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare sì che sia una notte speciale. Le telecamere di Italia1 mandano tutto in diretta tv. Poi, nemmeno a dirlo, sull’erba del ’Neri’ nessuno ci sta a perdere.

Da una parte la Nazionale cantanti capitanata da Enrico Ruggeri, che ha subito perso il suo portiere, Pierpaolo Pretelli: per lui la serata è finita all’Infermi, per un colpo alla tempia ricevuto dopo pochi secondi dal via. Dall’altra il Golden Team per la Romagna guidato da quell’Arrigo Sacchi che proprio dal ’Neri’ ha mosso i primi passi in panchina. Panchina che stavolta non scotta: il mister dispensa suggerimenti come se stesse ancora guidando il Milan degli Invincibili, e i suoi vanno forte. C’è da dirlo. Generazioni a confronto in campo e sugli spalti. Ci sono gli striscioni e i cori da stadio ma soprattutto vanno forte i selfie. I ragazzi di Amici, da Cricca fino a Lda (il figlio di Gigi d’Alessio), fanno il pieno. Orietta Berti è accolta come una star nel suo abito coloratissimo. Una notte di stelle, una notte di aiuti alle anime più fragili di quella Romagna finita sott’acqua, ma che sa come tornare a galla.