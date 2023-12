Golf club di Verucchio. Un’altra asta deserta

Non ha trovato un padrone nemmeno questa volta il golf club di Verucchio. Non è bastata l’ennesima asta, la settima, a invogliare qualche investitore a farsi avanti per la cifra di un milione e mezzo fissata dai curatori fallimentari, Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni, con offerte minime da un milione e 125mila euro. L’asta di ieri è andata ancora una volta deserta e ora da parte dei curatori sono in corso valutazioni per il futuro ed eventuali nuove aste. Da stabilire anche la futura nuova base, dal momento che tra la sesta e la settima asta i curatori avevano deciso di mantenere il prezzo a un milione e mezzo ond’evitare speculazioni.

È ancora insomma tutta da definire l’agognata svolta per l’impianto, per cui nei mesi scorsi sembrava fosse stato avanzato l’interesse anche del gruppo Maggioli. Il golf club di Verucchio infatti in questi anni, nonostante il fallimento di Cmv, ha proseguito l’attività organizzando tornei, corsi e iniziative. Insomma: chiunque lo comprerà, rileverà un’attività ben avviata. E il prezzo sta continuando a scendere. La prima asta per il Golf club di Verucchio (vale la pena ricordarlo) partiva da 5 milioni di euro.