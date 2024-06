Golf club in saldo: all’asta per un milione

Andrà all’asta per la nona volta in tre anni: sarà finalmente quella buona per il Golf club? È quello che sperano in tanti, a Verucchio. Perché con una nuova proprietà l’impianto potrebbe essere finalmente rilanciato, sviluppato, ampliato e diventare così sempre più importante per il turismo a Verucchio, considerando anche quant’è cresciuto il numero dei praticanti negli ultimi anni. Il Golf club era uno dei tanti gioielli della Cmv, la Cooperativa muratori Verucchio. Dopo il crac dell’azienda, l’impianto è finito all’asta per la prima volta l’8 luglio 2021: si partiva da 4,9 milioni. Da allora altre 7 aste, tutte deserte. Tra un mese, il 30 luglio, il tribunale di Rimini effettuerà il nono tentativo di vendita del Golf club. Il prezzo è sceso addirittura sotto il milione di euro: si partirà da 999mila euro. Nel caso arrivasse una sola offerta, basteranno solo 749mila euro per aggiudicarsi la proprietà del Golf club di Verucchio. Che, nonostante le traversie societarie, sta regolarmente lavorando

ed è meta di tanti appassionati. Il complesso occupa un’area di 97mila metri quadrati, con campo di gioco di 18 buche, la clubhouse con bar e vari terreni agricoli. Il prezzo potrebbe spingere quegli imprenditori che hanno messo da tempo gli occhi sul Golf club di Verucchio a presentare finalmente l’offerta. In questi ultimi due anni diversi hanno chiesto informazioni ai curatori fallimentari Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni. il 30 luglio il tribunale rimetterà all’asta il Golf club a 999mila euro, con la possibilità di acquisirlo a soli 749mila euro in caso di una sola offerta pervenuta. Le sorti del green di Verucchio sono seguite con molta attenzione anche dall’amministrazione comunale. La nuova sindaca Lara Gobbi e i suoi sperano che la situazione possa sbloccarsi, e l’impianto trovi finalmente un nuovo proprietario, con cui dialogare per il futuro del Golf club di Verucchio.