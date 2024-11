Golf club venduto a prezzo di saldo

Era nell’aria che questa potesse essere la volta buona. E così è stato. Dopo nove aste andate deserte, la decima è stata quella giusta per il Golf club di Verucchio. La struttura, tuttora funzionante, e i terreni adiacenti, sono stati venduti a soli 705mila euro. Più che una vendita, è stata una svendita… Già perché alla prima asta, tenutasi l’8 luglio 2021, si partiva da quasi 5 milioni. Una stima basata sul buon rendimento del Golf club di Verucchio, il primo campo a 18 buche realizzato nella provincia di Rimini, dove hanno giocato tanti noti personaggi a partire da Diego Armando Maradona, e sulla quantità di terreni che fanno parte del complesso. L’impianto golfistico occupa un’area di 97mila metri quadrati, è dotato di clubhouse e di ristorante, e c’è la possibilità di ampliare la struttura. Tra le idee della Cooperativa muratori Verucchio, che ne deteneva la proprietà prima che venisse dichiarata fallita, c’era anche quella di realizzare un hotel.

Il Golf club è uno dei tanti gioielli messi in vendita dal tribunale dopo il crac della Cooperativa muratori Verucchio. In questi anni i commercialisti Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni, nominati curatori fallimentari della Cmv, sono stati contattati da diversi imprenditori (locali e non solo) interessati al Golf club. Ma finora nessun abboccamento si era poi concretizzato in un’offerta all’asta. Fino a mercoledì, quando si è tenuta la decima asta per la struttura. Si partiva da una base d’asta di 940mila euro, ma in caso di una sola offerta bastavano 705mila euro per portarsi a casa il Golf club di Verucchio. Così è stato. Ma Trippitelli e Tentoni per ora non svelano il nome (o i nomi). "Ci è stata chiesta la massima riservatezza – spiegano – Inoltre, a norma di legge, c’è ancora il tempo per un eventuale rilancio. Quindi l’aggiudicazione è provvisoria".