Gomme tagliate alle auto in sosta alla Grotta Rossa

Grotta Rossa in rivolta. La zona cittadina tra via del Lupo del Lupo, dell’Orso, della Lepre e limitrofe è infatti sul piede di guerra per il recente boom di atti vandalici effettuati "ripetutamente", si lamentano i cittadini, su auto, moto e scooter parcheggiati nei parcheggi privati e pubblici della zona. In particolare, come episodio più recente, proprio i residenti denunciano che nella notte tra il 6 e il 7 marzo e nella notte tra il 7 e l’8 marzo sono state tagliate le gomme a diverse auto, le selle agli scooter, e sono state pesantemente rigate le carrozzerie di numerosi mezzi.

Diversi proprietari interessati stanno presentando denuncia e attivando altre azioni per portare all’attenzione pubblica questa situazione ma "dal momento che negli ultimi anni la problematica è ricorrente e si ripete con frequenza sempre maggiore", così una residente imbufalita, "mi auguro che vengano attivate misure preventive urgenti quali ad esempio ronde di controllo notturne da parte delle forze dell’ordine e l’installazione di videocamere comunali di sorveglianza".