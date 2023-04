Gori in campo con i giovani fino alla fine

Il 29 marzo è venuto a mancare il nostro ex allenatore di calcio, Massimo Gori. L’avevamo appena rivisto, al termine di una partita, e ci sembra impossibile non poterlo più rincontrare tra uno spogliatoio e l’altro. Bobo, così lo chiamavamo noi e gli amici, è nato il 29 maggio del 1961 a Rimini ed è cresciuto nelle giovanili della Rimini Calcio. A 18 anni era già in prima squadra. Il picco della sua carriera l’ha raggiunto nella stagione 8384 a Cagliari, come punta centrale, quando la squadra militava in serie B. Nel Latina termina la sua carriera nel 1991 ed inizia a San Marino quella di allenatore, per il Tre Fiori. Per diversi anni è stato allenatore per la polisportiva Garden Rimini. Ed è qui che noi l’abbiamo conosciuto. Di Bobo ricordiamo il carattere spiritoso e determinato. Riusciva a insegnare e trasmettere valori tramite il sorriso e l’ironia. Ci tornano in mente i suoi racconti memorabili. Come quando - ci diceva - lui e i suoi amici avevano rubacchiato un sacchetto di caramelle, ma, appena usciti dal negozio, erano stati colpiti dai sensi di colpa e avevano deciso di riportarle al commesso. In campo ce lo ricordiamo come un mister severo, ma consapevole. Con i giovani in campo Massimo ci è stato fino alla fine, quando al termine dell’allenamento con il Pennarossa è stato colpito da un malore. Aveva 62 anni. Ora potrà spronarci dall’alto ad ogni partita.

Riccardo, Matteo O,

Matteo R., Giulio, Nathan I A