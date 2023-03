Gottardi: "Va in scena il mio humor nero"

Continua con lo spirito esplosivo di Sofia Gottardi, la stagione del Teatro CorTe di Coriano che questa sera alle 21.15 vede salire sul palcoscenico la stand up comedian 26enne in "Uno spettacolo strano", di e con Sofia Gottardi. L’artista vicentina, classe ’96, porta il pubblico del Corte ad esplorare le parti oscure di sé stessi senza prendersi sul serio, attraverso la forma della comicità come terapia. Sul web, Gottardi, crea contenuti che uniscono umorismo e sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e insegna comicità online, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive ed è, ad oggi, la più giovane stand up comedienne italiana. I suoi due spettacoli precedenti, "Sesso, droga e coniglietti" e "Sofia fa le cose", hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e critica.

Gottardi, porta a Coriano una stand up comedy "strana". "Lo spettacolo è incentrato sul divertirsi in modo leggero - dice - insolito, singolare, prendendo in giro i propri difetti e il proprio essere diversi e un po’ strani. Pongo al centro della scena il mio essere donna libera, giovane, anticonvenzionale e scherzo su temi sociali pesanti come il bullismo, l’isolamento social, le molestie sessuali".

Come reagisce il pubblico a questo show, vietato ai minori?

"Chi è diverso e strano come me, si riconosce. Certo il linguaggio è esplicito e uso un lessico vero, schietto. Io nella vita reale sono genuina, e sul palco porto me stessa. La volgarità non è gratuita, in quanto cerco di mettere in luce e prendere in giro i difetti, con sincerità".

Quanto è difficile essere artista donna in Italia?

"Già è difficile essere una donna libera e anticonvenzionale. Però se si è artiste, se si riesce ad arrivare a far sentire la propria voce sul palco o sul web, è già un bel traguardo".

Come nasce questa sua voglia di stand up?

"Già a 15 anni ho scritto il mio primo monologo. Dopo corsi di improvvisazione e corsi letterari vinti, da minorenne, a 17 anni, sono salita sul palco e ho interpretato monologhi comici scritti da me girando l’Itlia in lungo e in largo. Nel 2016 ho partecipato al Comedy Central di Sky per il programma "Natural Born Comedians’’ e ‘’Ccn’’ nel 2017. Poi "Italia’s got talent" e a "Comedy Live" mi sono fatta conoscere da un pubblico più vasto".

Conosce la Romagna?

"Ho fatto palestra in tanti locali, bar, circoli, qui da voi. Ora porto il mio humor nero a Coriano. Siete pronti?".

Rosalba Corti