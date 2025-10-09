Governo e maggioranza tirano dritto. Approvata la riforma della discordia

Undici i voti a favore della maggioranza, quattro quelli contrari dell’opposizione. La riforma Igr passa in Commissione Finanze. Governo e maggioranza, quindi, tirano dritto sulla riforma dell’Imposta generale sui redditi. Il progetto di legge ieri è stato approvato in Commissione Finanze. Non senza un confronto acceso tra maggioranza e opposizione. Confronto che, però, non colma la distanza tra le posizioni. Durante la mattinata, vengono approvati gli articoli dal 42 al 50. Il primo di questi modifica l’articolo 132 mettendo nero su bianco che si potrà procedere ’direttamente all’iscrizione a ruolo’, cioè senza passare dal contraddittorio preliminare. L’obiettivo dichiarato del governo è quello di tagliare i tempi di riscossione. Le opposizioni riconoscono l’intento, ma denunciano l’assenza di software adeguati, personale sufficiente e cooperazione internazionale pienamente operativa per rendere effettiva la riscossione. L’articolo successivo interviene sulla data dei rimborsi Igr: si fissa al 31 ottobre, in coerenza con i tempi effettivi dell’Ufficio. Per il governo si tratta di rendere certa una scadenza che già nella prassi cade a cavallo tra settembre e ottobre; per l’opposizione è uno slittamento che pesa sulle famiglie e ’sanerebbe’ un ritardo strutturale, invece di risolverlo con risorse e organizzazione. Il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti argomenta che, con circa 13.000 posizioni a rimborso e i necessari controlli formali e incrociati, servono tempi congrui". E così via fino all’ultimo articolo. Prima dell’approbvazione. Intanto martedì scorso a Palazzo Pubblico nella giornata dello sciopero generale i sindacati hanno incontrato i membri della Commissione Finanze di opposizione e maggioranza. "Da parte dei primi – riferiscono – sono arrivate le congratulazioni per la grande riuscita, anche del secondo sciopero generale. Hanno confermato la totale contrarietà a un provvedimento definito inemendabile. La maggioranza, seppure a denti stretti, ha riconosciuto la piena riuscita dello sciopero affermando che la piazza sarà ascoltata. Vedremo. Intanto, non si sono fermati. Cascasse il mondo, per volontà di governo e maggioranza, in maniera del tutto autoreferenziale, il 27 ottobre in Consiglio inizierà l’esame e la votazione della riforma Igr in seconda lettura. Rispetto agli emendamenti da portare in quella sede, vogliono quindi condurre la trattativa da una presunta posizione di forza. In realtà hanno dimostrato una profonda debolezza".