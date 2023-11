Governo e pensioni: "Sarà una batosta"

Una mazzata sui pensionati. A contestare la manovra del governo è lo Spi Cgil provinciale guidato da Roberto Battaglia. "Sulle pensioni, quelle delle donne in particolare, il governo sta facendo cassa e vessazioni. Senza meccanismi di recupero del potere di acquisto, anche le pensioni medie si eroderanno anno dopo anno. Una pensione netta di 1.650 euro al mese perderà in maniera permanente 417 euro annui. In provincia di Rimini il 50% delle pensioni erogate a chi ha lavorato nel settore privato è inferiore a mille euro mensili. Su questa fascia non ci sono misure di miglioramento, come del resto è totalmente assente un’idea di prospettiva per pensioni dignitose da garantire alle nuove generazioni". Altro aspetto negativo è "l’Opzione donna, praticamente azzerata. Era una misura parziale e penalizzante per tante lavoratrici, ma uno strumento per dare una risposta alle oltre 20mila donne che ne facevano ogni anno richiesta. In provincia dal 2021, Inca Cgil ha inoltrato domande di pensione per circa 200 donne".