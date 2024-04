Gran caldo, spiagge prese d’assalto. E in città la grande festa dello sport

Fa caldo, e in spiaggia si sta al sole per abbronzarsi. Temperature record che secondo il meteorologo Roberto Nanni potrebbero avvicinarsi anche ai trenta gradi nella giornata di oggi in regione, anche se sulla costa le punte dovrebbero essere mitigate dalla brezza marina scendendo di qualche grado. L’ideale per scendere dall’Emilia e arrivare in riva all’Adriatico riempiendo locali e la spiaggia. Ieri si è visto un sostanzioso assaggio anche se ad oggi le spiagge non sono attrezzate. Qua e là c’è qualche bagnino che offre i lettini e i clienti apprezzano perché già ieri si riusciva a stare in costume da bagno e c’era chi si tuffava in mare. Un anticipo d’estate che fa ben sperare gli operatori in attesa dei maxi ponti che dal 25 aprile condurranno fino al 6 maggio. Nel frattempo ci si gode l’anticipo dell’estate reso ancor più interessante dagli eventi che si svolgeranno in giornata. La settimana che si sta concludendo non è solo mare. La cultura resta un pallino per l’amministrazione riminese tanto che uno degli eventi più attesi è la riapertura al pubblico del percorso che va dall’Alto Medioevo al Quattrocento e che vedrà il Museo della città presentarsi con un nuovo volto e una nuova luce. Da ieri è possibile sfruttare le visite guidate alle nuove sezioni. Per i più sportivi, ma visto il clima ci sarà da sudare, oggi è il giorno della Rimini Marathon. Con un’edizione dimezzata per quest’anno, la Rimini Half Marathon partirà dal Villaggio Maratona che quest’anno è allestito al Club Del Sole a Viserba, in corrispondenza del bagno 10 di Rimini nord. Sarà il giorno conclusivo di un weekend vissuto tra sport, musica e divertimento. Tre le distanze su cui gareggiare: 21 chilometri, 16 e 11. Al Galli, in attesa del Tour de France, Rimini ospita il Trofeo della Grand Départ, che viene esposto nelle città dove arriva la Grande Boucle. A Rimini il plotone del Tour de France giungerà il prossimo 29 giugno. Il Trofeo sarà visibile fino a domani. Oggi grande sport anche a Misano dove si svolgerà la seconda gara in pista, dopo quella di ieri, per la Formula E, competizione riservata alle monoposto elettriche che sfrecciano a oltre 300 chilometri orari.

Nel frattempo sempre più attività stagionali nella zona mare aprono per accogliere i visitatori in attesa dei ponti che dalla Liberazione in poi copriranno una decina di giorni grazie al fatto che il 25 aprile e Primo maggio cadranno al centro delle rispettive settimane.