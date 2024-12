Gran finale con Menegardi

Concerto conclusivo per la musica da camera della Sagra Malatestiana: oggi alle 17 al Galli recital del giovanissimo e talentuoso pianista Giacomo Menegardi, reduce dalla vittoria alla XXXIX edizione del prestigioso Premio Venezia. Menegardi si è già esibito in numerosi concerti e concorsi in Italia, Europa e Stati Uniti. Eseguirà il ciclo delle Estampes di Debussy, l’Tede-Tableaux in la minore di Rachmaninov e la Fantasia quasi Sonata ‘Après una lecture de Dante’ di Franz Liszt. Gran finale con i Quadri da un’esposizione di Modest Musorgskij.