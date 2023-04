Gran finale oggi e domani per ’Cattolica in fiore’ E Rivierabanca premia i migliori vivaisti

È partita venerdì la 51esima edizione di Cattolica in fiore. Migliaia di persone alla manifestazione, che andrà avanti fino a domani. Oltre 90 gli espositori presenti alla kermesse, che è stata visitata venerdì anche dal prefetto Rosa Maria Padovano e dal vice questore Fiorenza Grazia Maffei, accolte a Palazzo Mancini dalla sindaca Franca Foronchi e dalla giunta. Presente anche il presidente di Rivierabanca, Fausto Caldari, che ha partecipato poi alla cerimonia di consegna dei premi messi in palio da Rivierabanca, per gli allestimenti più originali e particolari. Il primo premio (di 1.000 euro) è andato a Vivai Piante Chiti Daniele di Pistoia, per la varietà di rose profumate e l’allestimento scenografico in Piazza Mercato. Il secondo (500 euro) è stato conquistato dall’azienda agricola The Bears di Correzzola (Padova), per l’ampia proposta floreale e l’originalità dei papaveri. Il terzo (300 euro) è andata a Paradiso Carnivoro di Milano.