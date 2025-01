Gran finale per il Natale delle Meraviglie. Arriva la Befana nel villaggio degli alpaca

Il Natale delle Meraviglie viaggia verso il gran finale. Sarà la Befana, domani, a chiudere il villaggio delle feste a San Marino. Intanto oggi il Teatro Titano ospiterà il concerto ‘Great&Good Friends Gospel’, spettacolo musicale a scopo benefico organizzato dall’Associazione Fratellanza San Marino-America, che vedrà sul palco il coro Amazing Grace Gospel Choir di Roma, diretto dall’americano Timothy Martin. Oggi e domani ritornano le corse con l’Elettromotrice AB03 dello storico Treno bianco azzurro dalla Galleria Montale: un viaggio irripetibile negli anni ‘40.

Domani dalle 16.30 si celebrerà l’ultima giornata del Natale delle Meraviglie con la parata itinerante di marching band Funky Is the Way, uno spettacolo musicale che coinvolge il pubblico di tutte le età. Un gruppo di artisti itineranti suonerà per le contrade del centro storico un repertorio in stile funky, fuso con altri generi musicali come il pop, la disco e il jazz. Una seconda parata partirà alle 17.30.

Naturalmente non mancherà il personaggio della giornata, la Befana, che sarà presente nel Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale a Campo Bruno Reffi dalle 10.30 alle 19, con pausa dalle 13.30 alle 14.30. Verso le 16.15 la marching band accompagnerà grandi e piccini nei pressi della segreteria di Stato per il Turismo, accanto alla funivia, dove, alle 16.30, si potrà assistere alla discesa della Befana che distribuirà caramelle ai bimbi presenti.