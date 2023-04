Gran finale per la mostra su Frida Kahlo E stasera si potrà visitarla fino a mezzanotte

Un finale esclusivo, con apertura fino a mezzanotte, per vivere anche con le luci della sera il percorso alla scoperta della vita di Frida Kahlo. La mostra che dal novembre scorso occupa le sale di Villa Mussolini a Riccione, con gli scatti dedicati alla vita di Frida Kahlo, si appresta a chiudere in bellezza. Oggi l’apertura straordinaria consentirà le visite fino alla mezzanotte. Poi domani sarà l’ultimo giorno utile per accedere alla mostra (con chiusura dei cancelli alle 19).

Da novembre sono stati 12mila i visitatori dell’evento, con picchi durante le feste e i ponti, tanto che solo nell’ultimo fine settimana sono stati 1.400. "Abbiamo riscontrato un forte successo sui social grazie anche alla presenza di tantissimi influencer che hanno raccontato la mostra sia su Instagram che su Facebook – dice l’assessora Sandra Villa – Una mostra che rappresenta per noi la conferma a proseguire sul percorso tracciato e continueremo a destinare le ville di Riccione a spazi espositivi".