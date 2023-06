Gran Giallo, svelato il mistero dei finalisti

Partecipazione record per il Premio Gran Giallo città di Cattolica. Sono 209 le opere in concorso per questa storica edizione che agli aspiranti scrittori ha permesso di scrivere i racconti a partire da quattro incipit d’autore, ideati da altrettanti misteriosi giurati. L’aumento di adesioni, rispetto al 2022, è del 15 per cento, i partecipanti sono 213, in maggior parte uomini, 79 le donne. L’aspirante giallista più attempato è del 1937 , il più giovane del 2010. Come fanno sapere gli organizzatori "i profili sono variegati, si va dal vice questore all’istruttrice sportiva, dal chirurgo alla biologa al musicista. Due di loro hanno già vinto il Premio, altri sono arrivati in finale nelle scorse edizioni". Della rosa dei finalisti fanno parte Marco Azzalini con Dove vendono i chihuahua?, Mabj Bosco con CasaCasa, Luigi Brasili con Una scelta difficile, Marzia Coluccelli con Belle di notte, Maria Rosaria Del Ciello con Il peso di vivere, Alessandro Di Domizio con L’isola dei limoni neri, Fabrizio Fondi con Articolo uno, Daniele Fontani con La fuga del macellaio, Luca Memoli, con Sia vituperato chi ne pensa male, Salvatore Modugno con La Belva di San Bartolo, Marco Scarlatti, con Il buio sulle dune. A scegliere il vincitore, premiato con la pubblicazione del suo lavoro nella collana Il Giallo Mondadori, sarà la giuria composta da Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti con Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori, e Simonetta Salvetti, direttrice del Festival e responsabile dei servizi culturali del Comune di Cattolica. Con loro l’agente letterario, Piergiorgio Nicolazzini. La premiazione si terrà il primo luglio alle 21 in Piazza I Maggio.