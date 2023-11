La mitica ‘Gran Torino’ di Starsky & Hutch messa in vendita da un collezionista riminese

Rimini, 8 novembre 2023 – Una delle splendide ’Gran Torino’, le macchine rosse con striscia bianca simbolo della mitica serie Starsky & Hutch, è in vendita a Rimini.

La mitica 'Gran Torino' di Starsky & Hutch in vendita a Rimini

Il proprietario è Mirco Moretti, collezionista che l’ha comprata nel 2009: arrivò in un container al porto di Ravenna: "L’avevo nel mirino già da qualche anno – spiega Moretti – ma il proprietario, un poliziotto di Houston che si era appassionato alla sua futura professione proprio guardando il telefilm, metteva l’inserzione su un sito, poi la toglieva, poi la rimetteva. Alla fine sono riuscito a comprarla".

E oggi, dopo essersela goduta per anni, è pronto a rivenderla. Non a regalarla. "Il valore è intorno ai 100.000 euro – dice –. Del resto si tratta di un pezzo unico. E nel 2026, ci sarà il cinquantenario di Starsky & Hutch. Pare che uscirà un altro film, certamente si terranno iniziative per celebrarlo. Ci sarà una risonanza notevole. E l’auto aumenterà ulteriormente il suo valore". La vettura in questione non è una replica comune. Come attestato da relativa certificazione e da numero sul telaio, è uno dei mille esemplari prodotti dalla Ford per celebrare il successo del telefilm. "Mille auto, numerate, vendute ancor prima di essere prodotte. La mia ha fatto 4 puntate del telefilm, nel 1976. Più unica che rara".