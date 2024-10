Granchio blu sorvegliato speciale: "Da noi non è ancora emergenza"

Il granchio blu non è – ancora – un’emergenza per Rimini, nonostante la sua presenza sia diventata anche qui sempre più invasiva. Lo testimonia il monitoraggio costante eseguito in estate dall’università e dalla Fondazione cetacea. Una volta a settimana, a partire dall’inizio di luglio, sono stati fatti controlli in mare alle foci dei fiumi Marecchia, Marano, Conca e anche del rio Melo. Sono stati 42 granchi (quasi tutti maschi) catturati nel corso delle 15 uscite, Il personale del corso di laurea di acquacoltura di Cesenatico si è occupato anche di monitorare le acque più interne, all’altezza del ponte degli scout, utilizzando durante i controlli anche l’elettrostorditore: durante le due uscite non è stato catturato nessun esemplare.

"Secondo gli esperti che hanno effettuato il monitoraggio – spiega Anna Montini, assessore all’ambiene e al mare – la presenza del granchio blu da noi è ancora davvero ridotta. La situazione è positiva e sotto controllo, ma sarà necessario riprendere il monitoraggio già dal mese di marzo, per tenere così d’occhio il granchio blu anche durante il periodo di riproduzione e di migrazioni in mare". Meglio non abbassare la guardia, visti i disastri che il granchio blu ha combinato a Goro (nel Ferrarese), nella provincia di Rovigo e in altre zone d’Italia, mettendo in ginocchio gli allevamenti delle vongole. La campagna di monitoraggio nel Riminese "è stata effettuata in pieno accordo con il settore pesca e acquacoltura della Regione – precisa la Montini – che ci ha da subito autorizzato e che ringraziamo per la collaborazione".