Grand Hotel al chiaro di luna Parata di stelle al galà di Signorini

Chi Summer Night: una serata esclusiva al chiaro di luna. Oltre duecento ospiti tra celebrity del jet set, imprenditori e associazioni, all’evento di mercoledì al Grand Hotel di Rimini a sostegno delle aree colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Attesi tra gli altri Mara Venier, Milly Carlucci, Enrico Mentana e il direttore editoriale di Chi, Alfonso Signorini. Il summer party, sulle note evocative del tema ’Al chiaro di luna’, è organizzato da Chi, il magazine ’people’ più letto d’Italia. "Essere al fianco di chi è in difficoltà è un bisogno sempre più impellente della nostra società", afferma Signorini. L’esclusivo charity dinner sarà ilculmine della raccolta fondi ’Insieme aiutiamo l’Emilia Romagna’, lanciata da Mondatori Media con Banca Mediolanum, nelle ore immediatamente successive all’alluvione. L’intero ricavato della cena sarà devoluto, attraverso un conto dedicato, alla Regione Emilia Romagna "per sostenere persone e comunità colpite da alluvioni e frane". "Questa serata vuole essere un piccolo, ma significativo contributo alla rinascita di un luogo, la Riviera romagnola, e di una regione, l’Emilia-Romagna, che da sempre è legata a doppio filo alla storia e alle storie di Chi e dei suoi personaggi – dichiara Massimo Borgnis, direttore responsabile del magazine –. Quale occasione migliore, quindi per rinsaldare questo vincolo facendo partire dal luogo più emblematico della Riviera, Il Grand Hotel di Rimini, un messaggio concreto di solidarietà, perché con l’aiuto di tutti, la Romagna ritorni presto a essere il luogo di quella ’dolce vita’, fatta di ospitalità, allegria e divertimento, che ha accompagnato le nostre vacanze e i nostri sogni".

"Sono lieta che, dopo la pausa dovuta alla pandemia, Chi e Mondadori Media, a cui ci lega un rapporto consolidato di amicizia e di collaborazione, abbiano scelto il Grand Hotel di Rimini e la Romagna per la propria festa dell’estate. Una serata unica, che ha un significato ancora più grande, visto l’impegno profuso da tutti nella raccolta charity a favore della Regione Emilia-Romagna. Una dimostrazione in più che se il turismo funziona, può aiutare chi è stato colpito dall’alluvione", dice Paola Batani, ceo del Gruppo Batani Select Hotels. L’evento inizierà alle 18.30 con uno straordinario blue carpet per accogliere gli ospiti con un’entrata di grande effetto in piazzala Fellini. Poi welcome cocktail di benvenuto nella cornice del giardino esterno del Grand Hotel, che sarà allestito con sfere luminose a richiamare il tema della serata.

m.gra.