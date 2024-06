Grand Hotel, comincia la festa. In terrazza si affacciano i grandi chef italiani e francesi

Al via le feste in terrazza al Grand Hotel di Rimini. Ed ecco che, stasera, andrà in scena l’Ouverture de la Terrasse, la cena con cui si inaugurano le serate estive in abito da sera, da sempre appuntamento con il quale si apre la stagione riminese. In onore del Tour de France, che sabato approderà a Riminui, la cucina italiana incontra quella francese al Grand Hotel. "È uno dei momenti più magici della stagione turistica – racconta Paola Batani, titolare del gruppo Batani Select Hotels –. Quest’anno il tema non poteva che essere legato al Tour de France, per la prima volta in Italia, per sottolineare una volta di più quando la magia, il bello e il fascino italiano e internazionale appartengano al Grand Hotel di Rimini".

L’evento, realizzato in collaborazione con Stephanie Plaza, ideatrice del Progetto Rdvs, vede la partecipazione di chef e direttori di sala, tra cui Davy Tissot, Jean-Philippe Merlin, Romain Barthe, Lello Cabras, Christian Têtedoie, David Carré e Domenico Lacedonia. Con loro ci saranno anche gli chef italiani Enrico Croatti (Moebius Milano), Gregorio Grippo, (La Buca Cesenatico), Gianpaolo Raschi (Guido Rimini), Riccardo Agostini (Il piastrino Pennabilli), Mariano Guardianelli (Abocar Rimini), Stefano Ciotti (Nostrano Pesaro), Fabio Rossi (Gente di Mare Cattolica), Davide Di Fabio (Dalla Gioconda Gabicce Monte). I piatti includeranno anche prodotti della regione Auvergne Rhône Alpes, offerti da La Bonne Europe. Ci sarà anche giornalista gastronomica Odile Mattei, del Lyon People–Lyon Première. Con l’Ouverture de la Terrasse si inaugurano le cene estive sulla terrazza del Grand Hotel, in programma tutti i martedì, giovedì e sabato fino a fine estate.