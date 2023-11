Grand Hotel, la torretta torna ai Ceschina

A volte ritornano, non è solo il titolo di un film. La torretta del Grand Hotel di Riccione, appartenuta in passato al commendatore Ceschina, è tornata in famiglia. Ad aggiudicarsela all’asta lo scorso ottobre è stata Marina Bruna Ceschina, che ha dovuto fare i conti solo con un altro concorrente, un noto gruppo imprenditoriale cattolichino. La cifra battuta si aggirerebbe intorno al milione e 300mila euro. Di fatto la torretta era già andata all’asta a luglio, ma era andata a vuoto. Il valore allora era stato fissato a un milione e 874mila euro, mentre l’offerta minima da presentare non poteva essere inferiore a un milione e 405mila euro.

Oltre alla torretta, gioiello storico del 1877 vincolato dal ministero dei Beni e delle attività culturali e oggi sede di un bar, l’asta ha incluso la palazzina vicina sempre con uso commerciale al piano terra, un paio di appartamenti di cinquanta di metri ciascuno, oltre a un magazzino e una corte interna. Il tutto dovrà essere liberato, dunque al momento nessun brindisi e nessuna dichiarazione da parte dei Ceschina.

In attesa di ultimare le procedure burocratiche, cosa che avverrà entro fine gennaio, non rilascia commenti neppure l’avvocato Cinzia Giugno, che segue gli affari della Ceschina. Prima di esprimersi vuole avere le chiavi in mano, ma è chiaro che l’affare sia comunque già motivo di soddisfazione. Al di là del valore affettivo, c’è la valenza storica del fabbricato che era di fatto l’abitazione del custode della villa Martinelli Solieri.

È una lunga storia quella della torretta e del Grand hotel, che sono stati ereditati da Gianni Andreatta, a lungo titolare della struttura alberghiera. Poi la sua società titolare dell’albergo, la Marebello spa, è stata dichiarata fallita due mesi fa.

Ora a mostrare soddisfazione per l’esito della vendita all’asta è lo stesso Andreatta. "Sono felice che sia andata così. Ai Ceschina devo dire solo grazie – commenta – Ho poi ho molto apprezzato il comportamento dei riccionesi, nessuno di loro in questo frangente si è prestato alla speculazione". Sempre in tema Ceschina, l’amministrazione comunale di Riccione ha promesso di dedicare la piazzetta del centro commerciale San Martino, nell’omonimo viale in zona Abissinia, al commendatore.

Se n’era parlato prima del commissariamento, la data dunque potrebbe essere davvero vicina.

Nives Concolino