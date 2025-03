Grand Hotel unico e mai visto

Alle 14,43 di ieri, in Milano, è entrato nella ’Collezione Alessandro Catrani’ il più bel manifesto d’epoca di Rimini (circa due metri per un metro e 30) e il suo Grand Hotel appena inaugurato, nel 1908.

Firmato Luigi Bompard. Mai apparso sul mercato, assolutamente inedito e non presente in alcuna raccolta pubblica di manifesti. "Ben arrivato a casa’– commenta Catrani –. Sono felice per aver portato, nella sua sede naturale, la nostra città, questo unico esemplare di storia della Belle Époque riminese. Sono emozionato. La mia Collezione si arricchisce di un oggetto di grande impatto, anche visivo, e spero che presto, in una bella terza mia mostra possa essere mostrato a tutti insieme a tanto altro".