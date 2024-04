Grande coalizione,. Libera dice no

Il Partito dei socialisti e dei democratici aveva messo Libera davanti a una scelta. Da una parte la grande coalizione con Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista, dall’altra l’ipotesi di una corsa a tre con Psd, appunto, e Partito socialista. La risposta di Libera non si è fatta attendere e la posizione del partito non è cambiata di una virgola, rispetto a qualche giorno fa. "Ci candideremo in lista con il Partito socialista e in coalizione con il Psd – è piuttosto netto il segretario Matteo Ciacci – Prendo atto della posizione del Psd e andiamo avanti con coerenza nel progetto al quale lavoriamo da anni. Dobbiamo confrontarci sui programmi con serenità e risolvere le grandi questioni: debito da ridurre, accordo con l’Ue, sanità, territorio". Ma la partita potrebbe non essere ancora definitivamente chiusa quando manca ancora qualche settimana al giorno in cui si dovranno definitivamente sciogliere le riserve.