Grande è bello ma costi alle stelle. Settemila famiglie a rischio povertà

Sono circa 3.200 le ’famiglie numerose’, quelle con cinque componenti, a Rimini. Quasi 7mila nell’intera provincia. Sono i nuclei "più esposti alla povertà". A mettere nero su bianco i dati è il sito di Openpolis, con una ricerca sulla ’territorializzazione’ delle famiglie numerose. I dati dicono che nel capoluogo le famiglie costituite da cinque o più componenti sono il 4,5% su un totale complessivo di 67.855 nuclei. "Una percentuale abbastanza modica – rileva l’assessore alla protezione sociale di Rimini Kristian Gianfreda – ma che, comunque, soprattutto in determinati casi in cui sono presenti delle fragilità economiche o di altro tipo, deve essere accompagnata da adeguati mezzi di sostegno, sulla scia di un principio di eguaglianza e di ‘smossa’ dell’ascensore sociale. Attraverso un bando mirato come amministrazione nel 2023 abbiamo erogato infatti dei contributi per un totale di 130 famiglie cosiddette numerose (cioè con quattro o più figli a carico) per un ammontare complessivo di oltre 47mila euro, che significa 85 euro per figlio. Una misura di affiancamento che si integra ai servizi dello sportello sociale e che è stata realizzata tenendo in considerazione le molteplici spese a cui questi nuclei vanno incontro, le quali comprendono costi finanziari, medici, scolastici, logistici e legati alla vita quotidiana". "Per noi la spesa alimentare è quella principale – dice Paolo Nanni, presidente dell’associazione provinciale Famiglie numerose –, poi bollette e scuola. Che cancellano o quasi le altre: niente vacanze, cinema, ristoranti. Ieri ho speso 320 euro per il cibo, e non per un mese. Il nuovo assegno unico si cumula nei redditi Isee: un paradosso che ci penalizza molto. E niente mutui prima casa se hai tanti figli". Gianfreda ricorda che queste famiglie "concorrono al mantenimento di un tasso di natalità equilibrato". E chiede di "ripensare a un modello di crescita che risponda alle esigenze delle donne, dei giovani". Openpolis rileva che in presenza di un solo figlio minore l’incidenza della povertà assoluta è simile a quella media: 8,7%. Con 2 figli sale al 13,2%. Quando i figli sono almeno 3 l’incidenza della povertà assoluta supera il 20%. "Serve uno ‘scudo’ per far fronte al fenomeno dell’impoverimento sociale favorito anche dalla complicità dell’inflazione", chiosa Gianfreda.

Mario Gradara