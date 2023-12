Grande paura a San Giuliano. In stato confusionale sui binari. Anziano salvato da un militare

Un anziano in stato confusionale che vagava lungo i binari della ferrovia, apparentemente disorientato. Una situazione di grande pericolo che però è stata disinnescata dall’intervento, davvero provvidenziale, di un militare fuori servizio del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito "Vega", che senza perdere in tempo è accorso in auto dell’anziano affidandolo poi alle cure del personale sanitario.

L’episodio è avvenuto ieri, attorno alle 8, in corrispondenza di via Borgatti, a San Giuliano. Il militare, che se ne sta andando tranquillamente per la sua strada, a un certo punto nota qualcosa che attira immediatamente la sua attenzione. Si tratta di un uomo - si scoprirà poi essere un riminese di 76 anni - che cammina come se nulla fosse lungo i binari della ferrovia, incurante del possibile passaggio di un treno. Fortunatamente in quel momento all’orizzonte non si intravede nessun convoglio. Tuttavia la situazione è di grande pericolo ed è importante non perdere tempo. Per prima cosa, il militare fa partire una telefonata al numero unico di emergenza della Questura chiedendo immediatamente l’intervento degli agenti. Quindi scavalca la recinzione e raggiunge il tracciato ferroviario.

L’anziano è visibilmente confuso e probabilmente non si rende nemmeno conto di trovarsi in quel momento sui binari. Non è nemmeno in grado di dire come è finito in quel punto. Con calma e molta pazienza, il militare lo convince a seguirlo. Entrambi si allontanano dalla ferrovia e tornano in strada. In via Borgatti nel frattempo arriva anche un’ambulanza del 118, oltre ad una pattuglia delle Volanti e al personale di Rete Ferroviaria Italiana. Il 76enne viene affidato alle cure del personale sanitario e sarà poi accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sta bene e, a parte il momentaneo disorientamento, per lui non ci sono state altre conseguenze.