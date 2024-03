Grande: "Si può battere"

C’è Vigevano alle porte e la testa non può andare oltre nel festeggiare l’impresa dell’anno, quella di domenica scorsa con Cantù. La classifica impone altro, pretende attenzione massima e vuole punti ogni volta, per scongiurare il pericolo di essere raggiunti da chi sta dietro.

"Tra qualche settimana potremo essere più precisi nei giudizi sulla classifica, ora è complicato fare previsioni – dice Alessandro Grande (foto)–. Rimane il fatto che tutto dipende da noi: non dobbiamo sbagliare, specialmente in questi appuntamenti casalinghi. Dopo una vittoria come l’ultima, il rischio di sottovalutare l’avversario c’è sempre, ma noi dobbiamo essere bravi a scindere il momento attuale, che è ottimo, dalla realtà descritta dalla classifica. Non possiamo mollare proprio adesso, bisogna essere concreti. Non ci si può rilassare, ogni squadra che si incontra di qui in avanti ha i suoi punti di forza. Magari, a livello di lunghezza di roster, non tutte possono essere paragonabili alle big, ma quattro o cinque giocatori pericolosi ci sono sempre ed è fondamentale non farli accendere".

Grande ha già affrontato Vigevano negli anni di B quando vestiva le maglie di Agrigento e, prima ancora, Omegna. "Anni particolari che conosciamo tutti, in un caso abbiamo giocato nel palazzetto vuoto per le note restrizioni – ricorda il play di Rbr -. Conosco tanti ragazzi che giocano a Vigevano, alcuni anche molto bene. Ad esempio Gianmarco Bertetti, il playmaker (10 punti e 3.4 assist di media): l’ho visto crescere nelle giovanili a Biella ed è diventato un ottimo giocatore. Gli italiani li conosco tutti, gli stranieri un po’ meno ma stiamo analizzando la squadra nel suo complesso in questa settimana. Diciamo solo che dobbiamo essere bravi noi a condizionare loro e non il contrario". Mantenendo, magari, quella facilità a far canestro che è l’arma in più di un periodo eccellente, dal punto di vista del gioco e anche da quello dei risultati.

"Dopo il primo periodo che abbiamo passato, la vittoria di Cantù rappresenta la prova di aver fatto grandi passi avanti. Abbiamo alzato l’asticella anche rispetto a un’altra gara importante vinta fuori casa, quella di Trieste. È chiaro, è girata su dei dettagli ed è andata bene a noi, ma resta il fatto che abbiamo dimostrato di saper reagire anche a spallate importanti dei nostri avversari, come quella del +8 a meno di due minuti dalla fine".

Il tutto con un attacco che funziona a mille. "A Rieti non abbiamo brillato ma ne abbiamo messi a segno 86. Con Cantù, squadra molto fisica, altra prova sopra gli 80 – sottolinea Grande -. Bisogna rimanere solidi dal punto di vista difensivo, perché poi in qualche maniera riusciamo sempre a essere efficaci in attacco, con fiducia e determinazione. La panchina che produce tanto? Il coach ha trovato un ottimo equilibrio coi quintetti. Bisogna cercare di farsi trovare pronti. A volte hai tre palloni, a volte uno, l’importante è giocare sempre nella maniera giusta e non smettere mai di prendere iniziative. Chiunque entra deve essere pronto a sfruttare l’occasione".

Loriano Zannoni